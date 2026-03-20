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Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)

La préfecture du Rhône interdit un nouveau rassemblement automobile

  • par La rédaction

    • La préfecture du Rhône interdit un rassemblement automobile prévu ce week-end dans un lieu tenu secret.

    Comme il y a deux semaines avec un rassemblement dédié aux BMW, la préfecture du Rhône publie ce vendredi un arrêté interdisant un nouveau "rasso" automobile.

    "Ce type de rassemblements automobiles qui réunit habituellement un nombre conséquent de véhicules et de personnes, donne lieu à des troubles importants à l’ordre public et à la sécurité publique : "drifts" (dérapages) et "burnout" (accélération sur place pour faire chauffer les pneus) dangereux pour les spectateurs, ou courses de vitesse sur les axes routiers avec de grands excès de vitesse constatés par des procès-verbaux entre autres", justifient les services de l'État.

    La préfecture met par ailleurs en avant les dérapages survenus lors de précédents rassemblements automobiles non-déclarés comme lorsque des courses sur routes ouvertes ont été effectuées entre Bron et l'Ain le 28 décembre 2024.

    Lire aussi : Lyon : "le plus gros rasso BMW" interdit par la préfecture du Rhône

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