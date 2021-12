Lyon : des dégradations à la Guillotière après une victoire de l'Algérie

Les supporters de l'Algérie ont célébré le titre de leur équipe en Coupe Arabe, occasionnant des dégradations.

Selon Le Progrès, des débordements se sont produits, samedi 18 décembre, en marge de la victoire de l'Algérie contre la Tunisie en finale de Coupe Arabe de football. Dans un premier temps, en début de soirée, les supporters ont célébré la victoire dans une ambiance bon enfant à La Guillotière, où des policiers veillaient au grain. Les transports en commun ont été perturbés ainsi que la circulation par le défilé des supporters heureux. C'est plus tard, dans la soirée, que certains d'entre eux, "excités", ont commencé à s'en prendre aux forces de l'ordre.

Des jets de bouteille en verre

Après avoir renversé un container de bouteilles, les supporters ont jeté du verre sur des gendarmes mobiles et des véhicules de police. Six membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessées, des poubelles incendiées et un abri de bus dégradé. Une interpellation a eu lieu durant la soirée. Sur les places Bellecour et Gabriel-Péri, quelques échauffourées se sont produites, mais les forces de l'ordre ont dispersé les groupes.