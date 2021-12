Lyon : une qualité de l'air dégradée

Depuis plusieurs jours, la qualité de l'air à Lyon est dégradée. Selon les prévisions d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, cela devrait durer encore plusieurs jours.

Pour l'instant, aucune vigilance pollution n'a été déclenchée. Mais cela n'empêche pas la qualité de l'air d'être mauvaise. La faute à un anticyclone au-dessus de Lyon et sa région qui engendre peu de brassage de l'air. La fraîcheur et un temps sec favorisent l'accumulation des polluants ainsi que des particules fines. La vallée du Rhône jusqu'à Valence est touchée par cette dégradation. Lundi 20 et mardi 21 décembre, le brassage atmosphérique devrait être légèrement plus fort, néanmoins la qualité de l'air restera dégradée à mauvaise sur une large portion du territoire.

Ces mêmes conditions devraient perdurer jusqu'à Noël.