Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : des coups de feu à la Guillotière, un suspect interpellé

  • par La Rédaction

    • Mercredi soir, des tirs ont retenti dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Un suspect armé d’une carabine a été interpellé par la police et placé en garde à vue.

    Selon nos confrères du Progrès, les faits se sont déroulés mercredi 10 septembre vers 20 heures, à proximité du quai du Rhône où se tenait l’assemblée générale du mouvement "Bloquons tout". Dans le quartier de la Guillotière (3e/7e arrondissements), des coups de feu ont retenti, suscitant l’inquiétude des riverains.

    Rapidement sur place, la police a interpellé un homme de 30 ans, défavorablement connu des services. Il était porteur d’une carabine, immédiatement saisie par les forces de l’ordre. Aucun blessé n’a été signalé.

    La Direction interdépartementale de la police nationale a ouvert une enquête afin de préciser les circonstances et les motivations de ces tirs.

    Deux collèges inaugurés à Limas dans le cadre du plan "Collèges neufs 2025"

    Laisser un commentaire

