Actualité
Le nouveau collège Jacques Chirac à Limas. (@Département du Rhône)

Deux collèges inaugurés à Limas dans le cadre du plan "Collèges neufs 2025"

  • par La Rédaction

    • Le Département du Rhône a inauguré lundi soir à Limas un tout nouvel établissement, le collège Jacques-Chirac, tout en finalisant la réhabilitation du collège Maurice-Utrillo.

    En 18 mois à peine, le Département du Rhône a mené à bien deux chantiers structurants pour la scolarité des jeunes Rhodaniens. Le collège Jacques-Chirac, construit à Limas, accueille déjà 109 élèves de 6e et pourra recevoir jusqu’à 650 collégiens à terme. Son voisin, le collège Maurice-Utrillo, a bénéficié d’une rénovation en profondeur, profitant notamment d’espaces mutualisés : cuisine centrale, salle polyvalente et nouveaux équipements sportifs.

    Le plan "Collèges neufs 2025" prévoit au total trois établissements modernes, durables et à taille humaine : à Limas, mais aussi à Genas avec le collège Jean-d’Ormesson. L’ensemble représente un investissement global de 73,5 M€, dont 24,5 M€ pour Jacques-Chirac et 17 M€ pour Utrillo.

    Pensés pour favoriser les apprentissages et réduire l’empreinte écologique, ces établissements ont été construits avec des matériaux locaux, des toitures adaptées au photovoltaïque et des espaces largement végétalisés. Le Département a également travaillé avec le Sytral pour adapter les dessertes de transport scolaire aux nouvelles sectorisations.

