Le trafic des TER est interrompu ce vendredi matin sur l'axe Lyon-Grenoble après qu'un train a percuté une personne au niveau de l'Isle d'Abeau.
Grosse galère ce vendredi matin dans les TER dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le trafic est totalement interrompu sur l'axe Lyon-Grenoble, dans les deux sens de la circulation, et cela depuis 6h30.
Un train qui reliait Lyon à Chambéry a heurté une personne au niveau de l'Isle d'Abeau. L'intervention des équipes spécialisées est en cours et la reprise de la circulation est actuellement estimée à 9h30.