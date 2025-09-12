Actualité
TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

Un TER percute une personne, le trafic ferroviaire interrompu entre Lyon et Grenoble

  • par La Rédaction

    • Le trafic des TER est interrompu ce vendredi matin sur l'axe Lyon-Grenoble après qu'un train a percuté une personne au niveau de l'Isle d'Abeau.

    Grosse galère ce vendredi matin dans les TER dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le trafic est totalement interrompu sur l'axe Lyon-Grenoble, dans les deux sens de la circulation, et cela depuis 6h30.

    Un train qui reliait Lyon à Chambéry a heurté une personne au niveau de l'Isle d'Abeau. L'intervention des équipes spécialisées est en cours et la reprise de la circulation est actuellement estimée à 9h30.

