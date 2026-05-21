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Police Décines
La police Nationale était présente devant l’appartement incendié ce mardi 12 mai.

Incendie mortel à Décines : quatre personnes interpellées et placées en garde à vue

  • par LR

    • Quatre personnes ont été interpellées dans le cadre de l’enquête ouverte après l’incendie mortel survenu le 11 mai rue Sully à Décines-Charpieu.

    Le 11 mai dernier, trois personnes perdaient la vie dans l’incendie "criminel" d’un immeuble situé rue Sully, à Décines-Charpieu, et 14 personnes étaient blessées. Dans le cadre de l'enquête ouverte pour "dégradation par moyen dangereux ayant entraîné la mort", "homicide volontaire en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime en bande organisée", quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, ont appris nos confrères de BFM ce jeudi.

    Selon nos confrères du Progrès, il s’agirait de quatre jeunes âgés de 16 et 18 ans. Pour rappel, la thèse du règlement de compte est "privilégiée" par les enquêteurs. Les investigations ont été confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), tandis que des experts du Service national de police scientifique (SNPS) ont également été mobilisés pour procéder aux constatations.

    Lire aussi : Après l'incendie à Décines, le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes Etienne Guyot fait de la sécurité "une priorité absolue"

    "Ces faits, inadmissibles et dramatiques, appelaient une réponse rapide"

    Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a réagi ce jeudi soir et salué le travail des forces de l’ordre. "Il y a dix jours, trois personnes perdaient la vie dans un incendie criminel à Décines-Charpieu. Ces faits, inadmissibles et dramatiques, appelaient une réponse rapide : bravo aux enquêteurs pour ces interpellations dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet. Les investigations se poursuivent évidemment."

    Pour rappel, ce drame survient dans un contexte particulièrement tendu dans la région lyonnaise, où les fusillades et incendies volontaires se multiplient, sur fond de règlements de compte liés au narcotrafic. Mardi, une vaste opération de lutte contre le trafic de stupéfiants a été menée dans le Rhône, menant à l'interpellation de 122 individus et la saisie de plus de 100 kilos de drogue.

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