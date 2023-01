Restes humains découverts à Saint-Priest, un suspect mis en examen

L'homme soupçonné d'avoir tué un adolescent à Saint-Priest a été mis en examen et écroué annonce le parquet de Lyon.

Samedi 21 janvier, le parquet de Lyon annonce qu'un suspect a été mis en examen et écroué pour le meurtre de Saint-Priest. Pour rappel, des restes humains avaient été retrouvés dans les canalisations un immeuble. Après analyse, il s'est avéré que les restes étaient ceux d'un adolescent vivant dans l'immeuble en question.

Lire aussi : Des restes humains découverts dans une canalisation à Saint-Priest, un suspect interpellé

Le parquet de Lyon a précisé à l'AFP : "le mis en cause dans le cadre du dossier de l'homicide de Saint-Priest a été mis en examen du chef de meurtre et placé sous mandat de dépôt." Le suspect mis en cause ne fait l'objet d'aucune condamnation jusqu'alors. Il est cependant suivi pour des troubles psychiatriques depuis plusieurs années précise le parquet.

La victime est âgée de 17 ans, elle était portée disparue depuis le 13 janvier. On apprenait mercredi que des bouts de corps humains étaient retrouvés dans les canalisations de l'immeuble. Une habitante avait fait appel à un plombier car ses toilettes ne fonctionnaient plus. C'est ce dernier qui a fait la macabre découverte.