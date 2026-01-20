Actualité
Vue depuis les berges de Saône sur le Vieux Lyon et la colline de Fourvière @WilliamPham

Lyon conserve sa 2e place des métropoles les plus attractives selon le baromètre Arthur Loyd 2025

  • par Clémence Margall

    • Pour la seconde année consécutive, Lyon est à la 2e place des très grandes métropoles les plus attractives de France, derrière Toulouse, selon le dernier baromètre Arthur Loyd.

    Mobilités douces, transition écologique, immobiliser, sites industriels… Lyon reste attractive. Dans le dernier baromètre Arthur Loyd dévoilé ce mardi 20 janvier, Lyon conserve pour la seconde année consécutive sa 2e place des très grandes métropoles les plus attractives de France avec un indice d’attractivité et de résilience de 0,550. Devant elle, on retrouve Toulouse (0,576) et Bordeaux (0,481) à la 3e place.

    Lire aussi : Classement des villes étudiantes en 2025 : Lyon stagne à la 6e place

    Faible taux de chômage et bonne croissance économique

    Pour réaliser son classement, l’étude se base sur plusieurs critères, tels que la vitalité économique, l’accueil des entreprises et de l’immobilier professionnel, la connectivité et le capital humain et enfin la qualité de vie. Dans le détail, la métropole de Lyon se démarque par sa vitalité économique puisqu’elle prend la tête du classement dans ce domaine grâce à son taux de chômage "parmi les plus bas de sa catégorie", souligne le baromètre. La capitale des Gaules arrive également à la 1re place dans la catégorie "résilience et croissance économique" grâce à la "dynamique de l’emploi privé et au développement des Activités Métropolitaines Supérieures".

    Elle arrive à la 2e place lorsqu’il s’agit de la connectivité et du capital humain. Elle arrive enfin à la 3e place en termes de qualité de vie (elle remonte par ailleurs de deux places dans cette catégorie par rapport à l’année dernière) et d’accueil des entreprises.

    Lyon dégringole toutefois à la 5e place du classement dans la catégorie de la santé et de la sécurité, et à la 6e place dans la catégorie du coût du logement, qui "demeure très élevé, et ce, en dépit d’une évolution des valeurs plus favorable aux ménages que dans la plupart des métropoles rivales", indique encore le baromètre Arthur Loyd, et de celle de l’environnement et risques climatiques.

    Lire aussi : Classement 2025 des meilleurs bars du monde : Lyon brille par son absence

    à lire également
    police faits divers lyon
    Lyon : une livreuse de stupéfiants interpellée avec un arsenal de drogues

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon conserve sa 2e place des métropoles les plus attractives selon le baromètre Arthur Loyd 2025 11:21
    police faits divers lyon
    Lyon : une livreuse de stupéfiants interpellée avec un arsenal de drogues 10:40
    Lyon : le tweet d’une candidate de Jean-Michel Aulas sur "les emplois fictifs" à la mairie du 9e crée la polémique 10:07
    Carrefour
    Vénissieux : deux nouveaux commerces vont ouvrir dans la galerie marchande de Carrefour 09:33
    Quais du Polar 2026 : 133 auteurs attendus à Lyon 08:59
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi 08:28
    voiture police faits-divers
    Décines : un lycéen de 17 ans agressé, la piste raciste examinée 08:08
    Police municipale
    Narcotrafic : cinq Colombiens lourdement armés arrêtés à Lyon 07:48
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi frais et nuageux à Lyon, jusqu'à 5 degrés attendus 07:12
    Eric Lafond
    Eric Lafond défend "l'ambition" d'un métro qui relie l'Ouest et l'Est lyonnais 07:00
    Valentin Lungenstrass
    "Renoncement" : la gauche dénonce l'arrêt du TEOL proposé par Aulas et Sarselli 19/01/26
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : une représentation inédite du Cirque Imagine attendue au centre commercial de la Part-Dieu  19/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut