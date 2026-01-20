Lyon conserve sa 2e place des métropoles les plus attractives selon le baromètre Arthur Loyd 2025

Vue depuis les berges de Saône sur le Vieux Lyon et la colline de Fourvière @WilliamPham

Pour la seconde année consécutive, Lyon est à la 2e place des très grandes métropoles les plus attractives de France, derrière Toulouse, selon le dernier baromètre Arthur Loyd.

Mobilités douces, transition écologique, immobiliser, sites industriels… Lyon reste attractive. Dans le dernier baromètre Arthur Loyd dévoilé ce mardi 20 janvier, Lyon conserve pour la seconde année consécutive sa 2e place des très grandes métropoles les plus attractives de France avec un indice d’attractivité et de résilience de 0,550. Devant elle, on retrouve Toulouse (0,576) et Bordeaux (0,481) à la 3e place.

Faible taux de chômage et bonne croissance économique

Pour réaliser son classement, l’étude se base sur plusieurs critères, tels que la vitalité économique, l’accueil des entreprises et de l’immobilier professionnel, la connectivité et le capital humain et enfin la qualité de vie. Dans le détail, la métropole de Lyon se démarque par sa vitalité économique puisqu’elle prend la tête du classement dans ce domaine grâce à son taux de chômage "parmi les plus bas de sa catégorie", souligne le baromètre. La capitale des Gaules arrive également à la 1re place dans la catégorie "résilience et croissance économique" grâce à la "dynamique de l’emploi privé et au développement des Activités Métropolitaines Supérieures".

Elle arrive à la 2e place lorsqu’il s’agit de la connectivité et du capital humain. Elle arrive enfin à la 3e place en termes de qualité de vie (elle remonte par ailleurs de deux places dans cette catégorie par rapport à l’année dernière) et d’accueil des entreprises.

Lyon dégringole toutefois à la 5e place du classement dans la catégorie de la santé et de la sécurité, et à la 6e place dans la catégorie du coût du logement, qui "demeure très élevé, et ce, en dépit d’une évolution des valeurs plus favorable aux ménages que dans la plupart des métropoles rivales", indique encore le baromètre Arthur Loyd, et de celle de l’environnement et risques climatiques.

