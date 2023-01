Visibilité des cyclistes de nuit à Lyon : des élus d'opposition veulent une campagne d'information

Des élus d'opposition demandent à la Métropole de Lyon d'organiser une campagne d'information sur l'éclairage, à destination des cyclistes.

En cette période de déprime hivernale et de journées toutes plus courtes les unes que les autres, deux élus métropolitains et une conseillère régionale alertent Bruno Bernard, président (EELV) de la Métropole de Lyon concernant la visibilité des cyclistes de nuit.

Subventionner l'achat d'équipement

Rassemblés dans le Think Tank "Construisons la métropole de demain", ces élus d'opposition demandent à l'exécutif de lancer "une campagne d’information d’envergure à destination des cyclistes sur l’obligation d’équiper son vélo d’éclairage. Mais aussi d’inciter les cyclistes et usagers des Vélo’V à porter un gilet haute visibilité (obligatoire hors agglomération) et de conseiller le port du casque".

Ils invitent également la Métropole de Lyon a subventionner l'achat de ces équipements de sécurité. Pour mémoire, le port de lumière avant, arrière et de catadioptres sont obligatoires, précise le Code de la route.

La Ville à Vélo s'engage

L'association de plaidoyer pour la vélo, La Ville à vélo, avait lancé plusieurs opérations de sensibilisation en ce sens en ce début d'année scolaire, notamment avec "cyclistes brillez", organisée à Chassieu. L'objectif était d'inviter les collégiens à venir en vélo dans une sorte de concours à qui sera le plus lumineux.

Un stand avait également été installé à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse en soirée, pour interpeller les cyclistes sans lumière et leur distribuer des gilets de haute-visibilité.