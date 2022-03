Lyonnais qui êtes-vous ? Photographie de la population lyonnaise

2013-2022. la population lyonnaise a-t-elle changé ? Quelles sont les évolutions majeures constatées ? Lyon, ville bourgeoise et laborieuse, catholique et franc-maçonne, froide et fermée, jalouse de Paris. Les stéréotypes qui collent à la cité de Guignol sont-ils encore d’actualité ? Pas vraiment.

Les enquêtes de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) permettent d’observer l’évolution de certains comportements économiques et sociaux des ménages et des individus. Elles éclairent de façon fiable et impartiale les faits.

Les données les plus récentes datent de janvier 2022. Il y a neuf ans, Lyon Capitale avait publié un dossier basé sur ces mêmes types de données.

Nous avons souhaité les mettre en perspective, afin de nous rendre compte des évolutions de population, d’âge, de sexe, de la situation des ménages, du taux d’emploi, des catégories socioprofessionnelles, etc.

Neuf ans après notre première enquête, nous avons à nouveau demandé à Isabelle Mallon et Jean-Yves Authier, sociologues et membres du groupe de recherche sur la socialisation (CNRS/université Lyon 2), coauteurs de Sociologie de Lyon, de nous faire part de leurs observations sur ces mouvements et transformations. "Les stéréotypes évoqués en 2013 ne datent pas des années 2010 : ils se sont construits sur la longue durée et n’ont pas disparu du jour au lendemain. Ils continuent donc à contribuer, dans leur ambivalence, à l’image de Lyon, expliquent-ils. Mais ces images sont aujourd’hui plus ou moins partagées et plus ou moins prégnantes, en raison de différentes transformations : le renouvellement de la population lyonnaise, le changement de municipalité, qui vient par exemple remettre en question l’image d’une ville bourgeoise, plutôt ancrée à droite."