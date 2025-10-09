À table
Christian Têtedoie et Grégory Doucet, Grand Repas Lyon
Christian Têtedoie et Grégory Doucet ont servi le plat à plusieurs élèves de l’école des Bleuets. (@NB)

28 000 élèves lyonnais profiteront d'un menu de chef étoilé ce midi

  • par Loane Carpano

    • A l'occasion du "Grand repas de Lyon", l'ensemble des écoles lyonnaises proposeront un menu entièrement concocté par le chef étoilé Christian Tetedoie.

    28 000 petits Lyonnais pourront profiter d'un menu spécial ce jeudi 9 octobre à midi. Dans le cadre du "Grand repas de Lyon" servi une fois par an dans les cantines des écoles lyonnaises, les 28 000 demi-pensionnaires de la ville dégusteront un menu concocté de toutes pièces par le chef lyonnais étoilé Christian Tetedoie.

    Pour l'occasion, le chef lyonnais servira lui-même son menu à l'école Chevalier Bayard, dans le 9e arrondissement. Les petits lyonnais débuteront l'expérience avec une batavia à la vinaigrette aux agrumes en entrée. Le repas se poursuivra par deux plats proposés au choix : filet de merlu accompagné de sa sauce au jus de carotte, citron et anis, ou, pour les végétariens, émincés de pois aux épices avec ses torsades bio et locales. Côté fromage, du bleu d'Auvergne sera servi, avant le cake maison à la purée de coing.

    Si le chef sera uniquement présent dans l'école du 9e, le menu sera proposé dans l'ensemble des cantines lyonnaises au prix habituel. Une manière d'éduquer les élèves à la bonne cuisine et aux bons produits.

