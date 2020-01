La requalification de l’autoroute A6-A7 en boulevard urbain d’Ecully à la Confluence peut-elle être possible sans l’Anneau des Sciences ? © Tim Douet

Ce samedi s'annonce chargé sur les routes de la région. Bison Futé prévoit un samedi "orange" dans le sens des retours.

Les vacances sont bientôt finies. Les écoliers reprennent le chemin de l'école dès lundi matin. Ce samedi, les retours de vacances s'annoncent nombreux dans la région.

Ainsi, la journée a été classée "orange" dans le sens des retours par Météo France dans la région.

L'axe Chambéry-Lyon à éviter ce samedi matin

Bison futé conseille d'éviter l’Autoroute A6 entre Lyon et Beaune de 11h à 19h et l’Autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 10h à 13h.

La journée de dimanche est quant à elle classée verte dans les deux sens.