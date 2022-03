Le projet d'allotissement dans les TCL porté par le Sytral fait débat depuis plusieurs semaines. Keolis Lyon, qui exploite tout le réseau TCL actuellement, réagit.

Après deux grèves, notamment une très suivie sur le réseau TCL le mercredi 9 février, le projet d'allotissement porté par le président écologiste du Sytral et de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a été voté favorablement au Sytral le 10 mars dernier.

Quelle est la situation ? Pour résumer, depuis 1993, et au moins jusqu'à fin 2024, le Sytral délègue à un seul et même opérateur l’exploitation de tout le réseau TCL, à travers une délégation de service public (DSP). Cet opérateur, c'est Keolis. Keolis Lyon, une entreprise privée de 4500 personnes.

Pour le prochain appel d'offres, le Sytral, présidé par l'écologiste Bruno Bernard, également président de la Métropole de Lyon, souhaite donc ouvrir la possibilité à un projet d'allotissement (le fait de grouper des "marchandises" en lots).

Qu'est-ce qui a été voté au Sytral le 10 mars ?

Le principe d'allotir le réseau TCL en deux lots gérés dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) :

1 lot « modes lourds » comprenant le métro, le funiculaire, le tramway dont Rhônexpress, la gestion des infrastructures, l’ informatique, la sécurité et le contrôle des titres, pour une durée de 10 ans (2025-2034)

1 lot bus, trolleybus et contrôle des titres pour une durée de 6 ans (2025-2030 ). L’objectif étant de faire correspondre la fin de ce contrat avec la fin des contrats du réseau Cars du Rhône

A aussi été votée jeudi dernier au Sytral une gestion 100% publique via une société publique locale (SPL), co-gérée par le SYTRAL et la Métropole de Lyon (contrats privés et détachement possible pour les fonctionnaires) pour les relations usagers comprenant la communication et le marketing, la commercialisation et la distribution, l’information voyageurs en situation normale et perturbée, le service après-vente et les réclamations, ainsi que les parcs-relais voitures et vélos.

"Nous nous mettons en ordre de marche pour nous positionner concrètement sur l'après-2024" (Keolis)

Keolis, qui exploite tout le réseau TCL actuellement, réagit. Certains de ses concurrents, comme Transdev ou RATPdev, pourraient se positionner. "Keolis prend acte de la décision du Sytral, votée au Conseil d’Administration du 10 mars 2022, d’allotir le réseau TCL, dans le cadre du renouvellement à venir du contrat de délégation de service public que le Groupe gère de longue date, avec des résultats reconnus", explique Keolis.

"Nous continuerons, jusqu’à l’issue de la convention en cours fin 2024, à assurer aux côtés du Sytral un service de haute qualité, basé sur l’engagement de tous les instants de l’ensemble de nos collaborateurs, et à accompagner l’autorité organisatrice face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la mobilité du territoire. Nous nous mettons d’ores et déjà en ordre de marche pour nous positionner concrètement sur l’après-2024, et savons pouvoir nous appuyer sur l’expérience et le savoir-faire de nos équipes, ainsi que sur nos solides relations partenariales sur le territoire pour aider le Sytral à relever les différents défis des transitions d’une métropole d’avenir", ajoute Keolis.

"Nous saurons également exploiter tous les atouts du Groupe Keolis pour démontrer notre capacité à répondre à la fois aux enjeux des transitions de la métropole et aux objectifs de changement de modèle du Sytral", conclut Keolis.

