Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a dévoilé ses déplacements et rencontres de la semaine du 14 au 18 mars. Il se rendra notamment à Cannes pour le Marché international des professionnels de l'immobilier.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, sera à Cannes mercredi 16 et jeudi 17 mars dans le cadre du Marché international des professionnels de l'immobilier (Mipim). En 2021, le président du Grand Lyon avait déjà fait le déplacement pour rencontrer les promoteurs immobiliers. L'objectif était de les rassurer alors même qu'une majorité écologiste à tête d'une ville comme Lyon pouvait effrayer. Un crédo était défendu par le président du Grand Lyon : réhabiliter plutôt que de construire.

Absent l'année passée, le maire de Lyon Grégory Doucet fait bel et bien le déplacement cette année au côté de Bruno Bernard. Pendant deux jours, les mardi 15 et mercredi 16 mars à Cannes, l'édile va notamment participer à des conférences autour "de la ville climatiquement neutre et de la participation des citoyens dans la fabrique urbaine", explique la Ville de Lyon.

L'agenda de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

Lyon Capitale a choisi de vous partager chaque semaine l'agenda du président de la Métropole de Lyon pour participer à la transparence de la vie publique. Retrouvez ci-dessous les rendez-vous de Bruno Bernard pour la semaine du 14 au 18 mars.

Lundi 14 mars

Conseil de la Métropole.

Mardi 15 mars

Conseil de la Métropole.

Mercredi 16 mars

Déplacement à Cannes dans le cadre du Marché international des professionnels de l'immobilier (Mipim) ;

Jeudi 17 mars

Déplacement à Cannes dans le cadre du Marché international des professionnels de l'immobilier (Mipim) ;

Vendredi 18 mars