L’école Michel Servet (1e) est occupée depuis le 14 mars pour loger deux enfants et leurs parents. Photo : Jamais sans Toit

Depuis le lundi 14 mars au soir, l'école élémentaire du 1er arrondissement accueille deux élèves et leurs parents dans le gymnase.

Depuis fin février, l'école Michel Servet est la troisième école occupée à Lyon. Depuis lundi 14 mars au soir, deux élèves de 6 et 9 ans et leurs parents dorment dans le gymnase de l'établissement. "Les enseignants ont été alerté quand ils se sont rendus compte qu'ils dormaient en classe. Ils se sont rendus compte que la famille dormait dans sa voiture", explique Raphaël Vulliez, du collectif Jamais Sans Toit. Ce collectif défend l'accès à un logement pour tous les enfants sans abri et scolarisés dans la Métropole de Lyon.

Depuis le 4 mars, le comité de soutien de l'école, composé d'enseignants et de parents d'élèves finance des nuits d'hôtel à la famille. "Nous sommes en contact avec deux autres familles, qui dorment sous le pont de Lattre de Tassigny, qui pourraient aussi être hébergées à l'école", développe Raphaël Vulliez.

Depuis septembre, l'école a déjà été occupée deux fois, en novembre, puis en janvier, et 21 personnes y avaient été logées. Sur cette même période, "près de 3000 euros ont été dépensés rien qu’en nuitées d’hôtel", détaille Raphaël Vulliez. Une situation tristement ordinaire dans cet établissement, investi chaque année depuis 2014. Depuis cette date, 75 élèves ont dormi dans l'école.

Vers d'autres occupations dans la Métropole

Dix-huit établissements de la Métropole ont été occupés depuis la rentrée scolaire. Si trois écoles sont actuellement occupées à Lyon, deux autres pourraient venir s'y ajouter : l'école Germaine Tillion (2e) et l'école Philippe Delorme (8e). Les comités de soutien indiquent qu'ils comptent occuper si aucune solutions d'hébergement n'est proposé aux familles.

Depuis septembre, le collectif Jamais sans toit, qui rassemble les comités de soutien, indique avoir dépensé plus de 30 000 euros pour loger des familles à l'hôtel. Les militants recensent encore 77 enfants scolarisés qui dorment à la rue dans la Métropole, dont 22 à Lyon.

