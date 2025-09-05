Lyon : après des années de lutte Kélé obtient un titre de séjour

Après des années de lutte pour Kélé, la préfète du Rhône a décidé de ne pas faire appel du jugement du tribunal administratif donné le 1er juillet. L'OQTF du jeune guinéen est donc annulée.

Bonne nouvelle pour Kélé. Après de multiples renversements de situations et des années de lutte pour le jeune guinéen, la préfète a décidé de ne pas faire appel du jugement du tribunal administratif donné le 1er juillet. L'OQTF du mois d'avril est donc annulée :"Un jugement qui donne l’obligation à la préfecture de délivrer à Kélé un titre de séjour d'un an renouvelable : une carte de séjour 'vie privée et familiale', lui donnant en elle-même l'autorisation de travailler", se réjouit le collectif de soutien au guinéen dans un communiqué.

Arrivé en France à l'âge de 14 ans, Kéletuigi Sylla dit "Kélé", est un jeune guinéen vivant à Lyon depuis maintenant 10 ans. Abandonné par son passeur à la gare Part-Dieu, il se battait depuis dix ans pour obtenir des papiers, en vain. Ce dernier avait écopé de deux mois de prison assorti d'une OQTF pour usage de faux passeport. Depuis, Kélé a obtenu un bac professionnel, un CAP, un BTS et a écrit son premier recueil de poésie, intitulé "écrire sans arrêt".

Selon le collectif, Kélé aurait déjà repris une activité professionnelle.

