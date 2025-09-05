Drôme : deux nouveaux demi-échangeurs sur l’A7 pour désenclaver le territoire

Les travaux de création de deux demi-échangeurs sur l’autoroute A7 ont officiellement commencé dans la Drôme, entre Chanas et Tain-l’Hermitage. Le chantier, attendu de longue date, devrait s’achever à l’automne 2027.

La vallée du Rhône comptait jusqu’ici un tronçon de plus de 30 km sans accès direct à l’A7, compliquant les déplacements des habitants, des entreprises et des visiteurs. Pour y remédier, le projet prévoit deux demi-échangeurs. Au nord, à Saint-Rambert-d’Albon, un accès permettra de rejoindre l’A7 en direction de Marseille et de sortir depuis le sud, soulageant ainsi le carrefour saturé de Chanas. Au sud, à Saint-Barthélemy-de-Vals, le second demi-échangeur offrira une entrée vers Lyon et une sortie depuis le nord, améliorant la desserte de Saint-Vallier, Laveyron et de la vallée de la Galaure.

Le coût total du chantier s’élève à 25,8 millions d’euros, financés à parts égales par Vinci Autoroutes et les collectivités locales, dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme et la Communauté de communes Porte de DrômArdèche.

Les travaux préparatoires, débutés en 2025, ont inclus études, diagnostics archéologiques et déviations de réseaux. La phase principale du chantier se poursuivra jusqu’en 2027, avec des mesures spécifiques pour limiter les nuisances pour les riverains et les automobilistes. Ces nouvelles infrastructures devraient significativement améliorer la fluidité et la sécurité sur ce tronçon stratégique de l’A7.