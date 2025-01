Un nouveau parking souterrain de plus de 1000 places ouvre ce jeudi 2 janvier 2025 dans le quartier de la Part Dieu, à Lyon.

C'est dans un quartier en profonde mutation et en perpétuel travaux qu'ouvre ce jeudi 2 janvier 2025 le dernier parking LPA à Lyon. Un parking de 1099 places autos et 155 places motos au cœur du pôle d'échanges multimodal de la Part Dieu.

"Cet ouvrage souterrain, sur trois niveaux, constitue une solution de stationnement étroitement connectée avec la gare ferroviaire, les transports en commun et la future vélostation. Il s’intègre dans le projet de réaménagement de la place Béraudier, de la place basse, et plus globalement dans le projet de rénovation du quartier de la Part-Dieu" explique LPA, l'opérateur historique du stationnement à Lyon, dans un communiqué de presse.

Ce nouveau parking Béraudier P1 sera accessible depuis le boulevard Vivier Merle 24h/24. Il est équipé du guidage lumineux à la place ainsi que de la lecture automatique des plaques d'immatriculation.