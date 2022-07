Lyon 5e : le FD'A quartet vous fait (re)découvrir le jazz ce samedi

Idée de sortie ce samedi à Lyon. En début de soirée, le FD'A quartet revisite à sa sauce les classiques du jazz. Rendez-vous à partir de 18h dans le parc de la mairie du 5e arrondissement.

Et si la douce journée de ce samedi 23 juillet se mariait avec un concert de jazz ? C'est le programme que vous propose le FD'A quartet en début de soirée. A partir de 18h, le groupe vous donne rendez-vous dans la parc de la marie du 5e arrondissement de Lyon.

Pendant 1h30, François Dumont d’Ayot et ses camarades vont revisiter les plus grandes chansons de ce genre musical. Les musiciens vous proposent de découvrir ou redécouvrir l'histoire du jazz, de son apparition à aujourd'hui, à travers leur regard et des arrangements originaux. Avec au centre de la représentation, le fameux saxophone.

