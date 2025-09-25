Actualité
Façade du Palais de l'Université
Université Jean Moulin Lyon 3. Façade du Palais de l’Université, 15 quai Claude Bernard © David Venier

Lyon 3, première université de France dotée d’un GPS adapté aux personnes en situation de handicap

  • par Clémence Margall

    • L’université Jean Moulin Lyon 3 devient la première faculté française dotée du GPS intérieur "Evelity", un outil pour mieux guider les personnes en situation de handicap sur le campus.

    C’est une première en France, l’Université Jean Moulin Lyon 3 est en effet la première faculté équipée d’un GPS intérieur sur l’ensemble de ses campus. Ce nouvel outil, baptisé "Evelity", s’adresse principalement aux personnes en situation de handicap, mais reste disponible à tous. Avec ses 28 000 étudiants, dont 1 000 en situation de handicap, la faculté souhaite poursuivre son engagement pour l’accessibilité. Ce GPS s’inscrit par ailleurs dans le cadre du Schéma Directeur Handicap 2023-2027 et de son plan d’action "La Réussite Partagée".

    "Evelity" se présente sous la forme d’une application, couvrant 16 900 m2, 6 kilomètres de chemin tracés et plus de 500 points d’intérêt (salles de classe, amphithéâtre, etc.) L’application est également adapté à différents types de handicap : visuel, auditif, moteur et mental, tout en répondant aux besoins des utilisateurs.

    "La mise en place d'un GPS Indoor, c'est d'abord une action à destination des étudiants, étudiantes et personnels en situation de handicap, mais il est évident que c'est un outil qui va bénéficier à toute la communauté universitaire et de ce point de vue-là, il est vraiment au service de l'inclusion au meilleur sens du terme", s’est félicité Gilles Bonnet, président de l’université.

    Lire aussi : Après la condamnation de l'ex-président de Lyon 3, un syndicat dénonce un "mensonge institutionnel"

    à lire également
    À Lyon, la justice demande à Grégory Doucet de retirer le drapeau palestinien de la mairie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Façade du Palais de l'Université
    Lyon 3, première université de France dotée d’un GPS adapté aux personnes en situation de handicap 18:00
    À Lyon, la justice demande à Grégory Doucet de retirer le drapeau palestinien de la mairie 17:39
    Assassinat de Narumi Kurosaki : le troisième procès se tiendra au printemps à Lyon 17:13
    À Gerland, la Ville de Lyon a-t-elle "joué contre son camp" au profit de GL Events et du LOU ? 16:24
    Théâtre : Une lettre adressée au Point-du-Jour 16:00
    d'heure en heure
    Thomas Dossus
    Municipales à Lyon : Aulas assure avoir payé lui-même ses sondages, Dossus dénonce un "enfumage" 15:09
    Brice Hortefeux
    Affaire Sarkozy-Kadhafi : le conseiller régional Brice Hortefeux condamné à deux ans de prison 14:12
    Subvention à My Presqu'île : la droite lyonnaise évoque une association "muselée" et "sous perfusion" 13:20
    police lyon faits divers
    Lyon : une rixe éclate entre des sans-abris, l’un deux en urgence absolue 12:24
    Le mouvement de Jean-Michel Aulas s'invite déjà au conseil municipal de Lyon et crée la polémique 11:47
    Biographie hospitalière : “prendre soin” en redonnant de la valeur au vécu 11:22
    Métropole de Lyon : l’entreprise belge Syensqo relance sa production de vanilline à Saint-Fons 11:11
    Trois adjoints au maire écartés pour 2026 à Lyon : Képénékian dénonce "un sacrifice" utilisé comme "fusible" 10:34
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut