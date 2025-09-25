Lyon 3, première université de France dotée d’un GPS adapté aux personnes en situation de handicap

L’université Jean Moulin Lyon 3 devient la première faculté française dotée du GPS intérieur "Evelity", un outil pour mieux guider les personnes en situation de handicap sur le campus.

C’est une première en France, l’Université Jean Moulin Lyon 3 est en effet la première faculté équipée d’un GPS intérieur sur l’ensemble de ses campus. Ce nouvel outil, baptisé "Evelity", s’adresse principalement aux personnes en situation de handicap, mais reste disponible à tous. Avec ses 28 000 étudiants, dont 1 000 en situation de handicap, la faculté souhaite poursuivre son engagement pour l’accessibilité. Ce GPS s’inscrit par ailleurs dans le cadre du Schéma Directeur Handicap 2023-2027 et de son plan d’action "La Réussite Partagée".

"Evelity" se présente sous la forme d’une application, couvrant 16 900 m2, 6 kilomètres de chemin tracés et plus de 500 points d’intérêt (salles de classe, amphithéâtre, etc.) L’application est également adapté à différents types de handicap : visuel, auditif, moteur et mental, tout en répondant aux besoins des utilisateurs.

"La mise en place d'un GPS Indoor, c'est d'abord une action à destination des étudiants, étudiantes et personnels en situation de handicap, mais il est évident que c'est un outil qui va bénéficier à toute la communauté universitaire et de ce point de vue-là, il est vraiment au service de l'inclusion au meilleur sens du terme", s’est félicité Gilles Bonnet, président de l’université.

