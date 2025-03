Après la condamnation de l'ex-président de Lyon 3, un syndicat dénonce un "mensonge institutionnel"

Suite aux révélations sur l'ex-président de l'Université Lyon 3 Eric Carpano, l'organisation étudiante La Force "exige" que les doyens et directeurs de l'établissement lui retirent publiquement leur soutien.

En juin 2024, Eric Carpano, président de l'université Jean Moulin Lyon 3 déposait sa démission. Une démission à l'époque vaguement justifiée par des "motifs personnels" et des "raisons familiales". Mardi 4 mars, nos confrères de Tribune de Lyon révélait que l'universitaire avait probablement été contraint de quitter ses fonctions. En effet, l'ex-président aurait récemment été jugé et reconnu coupable en vue d'une affaire de violences conjugales. Suite à ces révélations, l'organisation étudiante de l'université Lyon 3, La Force, a affirmé "condamner ces faits graves", en assurant : "Les agresseurs n’ont pas leur place dans notre Université."

"Nous exigeons qu’ils retirent publiquement leur soutien"

"Les Doyens et Directeur de l’Université avaient tenté de faire porter la responsabilité de la démission d’Eric Carpano sur nous, lanceurs d’alertes, concernant les graves irrégularités de la CVEC" explique l'organisation étudiante. Pour rappel, les syndicats et doyens de l'université avaient rédigé deux communiqués s'indignant du recours engagé par La Force. Un recours qui accusait directement la présidence d'avoir utilisé 1 130 683 € issus de la Contribution de vie étudiante et de campus, "de manière totalement illégale". "Les irrégularités que nous avions constatées ont ensuite été corrigées par l'Université, car bien fondées", précise l'organisation étudiante.

Dans un communiqué, l'organisation étudiante déclare :" Nous exigeons des Doyens et Directeurs de l’Université qu’ils retirent publiquement leur soutien affiché en juin dernier à Eric Carpano." A cela, elle ajoute : "Il est impossible qu’ils maintiennent des propos ventant “les valeurs "humanistes” son “engagement sincère” et “regret[tant] son départ”.

Lire aussi : Recours contre l'université Jean Moulin Lyon 3 : syndicats et doyens font blocs