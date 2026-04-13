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Hospices Civils de Lyon (HCL) @CM

Les Hospices civils de Lyon lancent un entrepôt de données de santé pour accélérer la recherche

  • par Corentin Lucas

    • Les Hospices Civils de Lyon (HCL) franchissent une nouvelle étape sur l'aspect numérique.

    Dans un communiqué publié ce lundi 13 avril, les Hospices Civils de Lyon ont annoncé la mise en place d’un entrepôt de données de santé (EDS). "Véritable coffre-fort numérique, l’EDS se présente comme une plateforme centralisée et sécurisée dédiée à la collecte, à l’organisation et au stockage des données issues des systèmes d’informations du CHU", expliquent les HCL.

    Ce nouvel outil vise à regrouper au sein d’une même plateforme les données médicales et administratives établies lors des prises en charge des patients. Cela peut être aussi bien les comptes rendus d’hospitalisation, les analyses biologiques, l'imagerie médicale ou encore les données liées aux essais cliniques.

    L'objectif est de mieux exploiter ces informations pour comprendre de la meilleure des manières les maladies et optimiser les traitements des patients. Les HCL insistent également sur la sécurité du dispositif. Les noms vont ainsi être remplacés par des codes aléatoires.

    Soutenu par l’État via le plan France 2030, ce dispositif vise à "optimiser l’organisation des soins et des politiques de prévention et de dépistage". Une étape qui fait partie des dix programmes du projet stratégique 2035 des HCL, visant à les propulser en un Centre hospitalier universitaire (CHU) de référence.

    Lire aussi : France 2030 : les 16 lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt connus, des projets lyonnais récompensés

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