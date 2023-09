Gabriel Attal et Laurent Wauquiez, lors de l’inauguration du lycée Colonel Arnaud-Beltrame, à Meyzieu

Gabriel Attal a choisi les terres lyonnaises pour sa première inauguration d'un établissement scolaire en tant que ministre de l'Education nationale.

En visite à Lyon vendredi 8 septembre, le nouveau ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, a inauguré le lycée Colonel Arnaud Beltrame à Meyzieu, en présence du président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. "Chaque école qui ouvre, c'est le signe que nous continuons à investir dans l'éducation nationale et à parier sur le futur", s'est réjouit Gabriel Attal, pour sa première inauguration d'un établissement scolaire en tant que ministre de l'Education nationale.

Le nom de l'établissement est un hommage au colonel Arnaud Beltrame, assassiné dans l'attentat de Trèbes (Aude) le 23 mars 2018, en se substituant volontairement à un otage civil, qu'il sauva.

À l'occasion de cette inauguration, Laurent Wauquiez en a profité pour annoncer l'expérimentation du port de l'uniforme dans les établissements scolaires de la région.

Un bâtiment chauffé à 80 % au bois

C'est un pari réussi pour la Région. Sorti de terre en à peine deux ans, le lycée Colonel Arnaud-Beltrame, dont l'investissement approche les cinquante millions d'euros, coche toutes les cases en termes de sobriété énergétique.

"Auvergne-Rhône-Alpes est une région où les établissements scolaires sont les plus sobres en termes de consommation d'énergie dans notre pays" Laurent Wauquiez, président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes

En effet, le bâtiment est chauffé à 80 % avec un chauffage au bois et utilise 570 m2 de panneaux photovoltaïques. Il est également "trois fois plus performant que la norme de basse consommation des autres établissements scolaires", a souligné Laurent Wauquiez. Avant de poursuivre : "la région Auvergne-Rhône-Alpes est une région où les établissements scolaires sont les plus sobres en termes de consommation d'énergie dans notre pays".

Et Gabriel Attal de poursuivre, sur la même ligne : "nos établissements scolaires doivent être au rendez-vous de la transition écologique parce qu'un lycée mieux isolé, ça veut dire moins de consommation d'énergie". L'ambition du gouvernement est notamment de soutenir la rénovation et l'isolation thermique de "40 000 établissements scolaires dans les dix années à venir. Il s'agit d'un impératif pour vos conditions d'apprentissage" s'est adressé le ministre aux élèves présents vendredi.

Le nouveau lycée Colonel Arnaud-Beltrame à Meyzieu @ CG

Diversification des filières

Le lycée qui accueille dans un premier temps des élèves de seconde, devrait à terme accueillir 1 840 lycéens. Ils seront répartis au sein de 13 divisions entre la seconde et la terminale, dans les filières générales, professionnelles - sanitaire et sociale - et technologiques.

À cela s'ajoute la filière pour les footballeurs, inscrits à l'Olympique lyonnais.

"Je suis très attaché à ce que nos établissements publics puissent s'engager dans des options et des filières innovantes" Gabriel Attal ministre de l'Education nationale

Gabriel Attal a profité de l'occasion pour énumérer les futures filières des lycées français. "Nous allons ouvrir une filière ST2S, STMG, deux nouveaux CAP en assistance technique, petite enfance, deux BAC pro seront proposés, accompagnement soins et service à la personne, animation, et enfin un BTS service et prestation des acteurs sanitaires sera ouvert dès la rentrée 2024". Cette diversité s'ajoute à l'apprentissage du chinois.