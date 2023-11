TikTok et les adolescents : mieux vaut prévenir…

Votre ado se filme en train de danser ou de chanter en play-back ? Il rigole devant une vidéo de chat ou de chien ? Il est probablement sur TikTok, comme quasiment l’ensemble des jeunes de sa génération. D’où vient le succès fulgurant de cette application ? Comment faire en sorte qu’elle reste un simple divertissement, sans danger pour les enfants ? Explications.

Plébiscitée par les jeunes, TikTok compte plus de 1,7 milliard d’utilisateurs dans le monde. Si ce réseau a explosé pendant le confinement, le principe reste le même : créer, publier, partager et/ou regarder de courtes vidéos. On y trouve de tout : vidéos humoristiques, politiques, sketches, chorégraphies, jeux, tutos… Soit 167 millions de vidéos vues toutes les minutes ! Sous des dehors ludiques et bon enfant, la plateforme fait polémique. Devenue incontournable notamment chez les 15-24 ans, elle fait craindre de futurs problèmes de santé publique. En réalité, tout dépend de l’usage que l’on en fait.

Un outil d’information et de création

Maîtrisée en temps et en contenu, TikTok offre certains avantages. Les jeunes y développent une vraie créativité grâce à la production de vidéos. Les outils sont simples à utiliser et leur permettent de monter et retoucher les images, d’ajouter du son, de travailler leur narration… “Lorsque j’étais en quatrième, j’ai décidé de faire des vidéos sur les films et les séries, sous un angle informatif et original, explique Alexandre, 17 ans. C’était ma passion et je voulais la partager. Chaque vidéo me demandait un certain travail mais j’y prenais beaucoup de plaisir : il fallait trouver un sujet, faire des recherches, monter les vidéos… Au fil du temps, les contenus que je postais étaient de plus en plus élaborés.” Aujourd’hui, TikTok est aussi devenue une vraie source d’information chez les jeunes. Tutos de cuisine, présentations littéraires des BookTokers, vidéos d’actualité, contenus scolaires… Chacun peut y trouver son bonheur, en fonction de ses besoins et de ses centres d’intérêt. À 23 ans, Adrien Tardieu, plus connu des internautes sous le nom de thesmartyadrien, publie sur TikTok des vidéos d’histoire – sa passion – et de culture générale depuis le dernier confinement. “À cette époque, je passais beaucoup trop de temps inutilement sur TikTok et j’ai eu envie de proposer des contenus qui pourraient intéresser un large public et donner envie d’apprendre aux plus jeunes. Le concept a vite plu, puisqu’à la huitième vidéo, je faisais 900 000 vues. J’ai décidé de me lancer à fond et de publier une vidéo par jour sur un fait d’histoire ou de culture générale au sens large – mythologie grecque, géographie, sport, art… Certaines vidéos sont sous forme de quiz et permettent aux internautes de tester leurs connaissances.”