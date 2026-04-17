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Lufthansa en grève, les vols de Lyon vers l'Allemagne annulés

  • par Romain Balme

    • La compagnie allemande Lufthansa fait face à une grève massive de la part de ses salariés. Conséquence, les vols reliant Lyon à l'Allemagne sont annulés depuis avril.

    Depuis ce mois d'avril, plus aucun avion de la Lufthansa ne vole à l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon. La raison ? Un important mouvement de grève engagé en Allemagne contre la première compagnie européenne, selon ActuLyon. Les revendications du personnel engagé concernent leur rémunération, et les retraites des salariés.

    Conséquence directe pour Lyon, les vols entre l'aéroport Saint-Exupéry et Munich et Francfort sont annulés. Cela implique plusieurs départs et arrivées quotidiennes. Une problématique qui s'étend également à l'échelle mondiale.

    Concrètement, cette grève massive touche les vols de la marque Lufthansa, ceux des filiales CityLine et Eurowings, ainsi que ceux de la branche de fret Lufthansa Cargo. La situation ne devrait pas s'arranger, le conflit entre la direction et ses salariés pourrait encore durer plusieurs jours.

    Lire aussi : Lyon Saint-Exupéry dans le top 10 des aéroports français avec le plus de retards

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