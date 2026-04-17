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Lyon : Sous le pont Raymond-Poincarré, un couple de pigeons au centre de l'attention

  • par Romain Balme

    • Depuis la mi-mars, un couple de pigeons Biset blancs attire tous les regards sur le pont Raymond-Poincaré. Une présence rare qui intrigue autant les riverains que les naturalistes.

    C'est une attraction quelque peu insolite qui est venue rythmer le pont Raymond-Poincarré, situé entre Lyon et Villeurbanne. Depuis la mi-mars, un couple de pigeons blancs suscite l'attention des riverains et des naturalistes. Selon nos confrères du Progrès, les deux oiseaux ont été signalés le 20 mars dernier sur la plateforme Faune-France. Si certains ont cru apercevoir des colombes, en témoignent leurs plumes blanches, il s'agit bien de pigeons, plus précisément des pigeons Biset domestiques dont la forme blanche est peu commune.

    Pourtant, si le couple d'oiseaux semble vouloir nicher sous le pont, ils devront faire attention aux prédateurs extérieurs. Cependant, comme le rappelle à nos confrères, Simon Piqué-Caillou, spécialiste pour Faune-France, "les pigeons font preuve d’une grande intelligence" et peuvent ainsi "éviter les attaques de faucons pèlerins ou les dangers urbains." En somme, tant que ces deux pigeons se tiennent à l'écart, les risques sont moindres.

    Si l'on ne connait les origines de leur apparition, il n'est pas impossible de les voir quitter leur nid prochainement pour rejoindre la colonie de pigeons Biset de la ville.

    Lire aussi : Classement "une ville pour les animaux" de L214 : Lyon arrive troisième

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