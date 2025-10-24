Ligue Europa : Lyon reçu trois sur trois

Le Groupama Stadium plein à craquer lors du match entre l’OL et Manchester United en Ligue Europa.

L'OL s'est imposé face à Bâle ce jeudi soir dans le cadre de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Lyon a remporté difficilement sa troisième victoire en trois journées de Ligue Europa, jeudi au Groupama stadium, en s'imposant aux dépens du FC Bâle (2-0) et occupe la tête du classement de la phase de ligue, à égalité de points avec Braga.

Corentin Tolisso a donné un avantage décisif à son équipe en profitant d'entrée d'un renvoi de sortie de but mal joué par l'équipe suisse (1-0, 3e) avant que le Portugais Afonso Moreira, entré à la 79e minute à la place Khalis Merah, ne soulage l'OL à la conclusion d'une attaque rapide (2-0, 90e).

L'OL renoue avec la victoire

Recruté cet été, il a ainsi marqué pour la première fois avec l'Olympique lyonnais qui n'a toujours pas encaissé de but en C3. Après avoir ouvert la marque, l'OL qui renoue avec la victoire après deux défaites consécutives en championnat contre Toulouse (2-1) et Nice (3-1) avant de recevoir Strasbourg dimanche en Ligue 1, a mal négocié plusieurs offensives pour aggraver l'écart.

Les Lyonnais ont eu pourtant quelques occasions. Martin Satriano, de la tête (42e) gardien Marwin Hitz s'est interposé deux fois sur des tentatives de Malick Fofana (47e, 51e). En fin de partie, un but d'Afonso Moreira a été refusé pour un hors jeu de Tyler Morton (84e).

Et c'est sans compter une certaine maladresse dans le dernier geste avec 12 tirs non cadrés sur 18 tentés.

Le FC Bâle aurait très bien pu prétendre obtenir au moins l'égalisation à 1-1 au cours d'un match d'un niveau moyen mais plutôt animé.

Un tir de l'attaquant Albian Ajeti a été contré par Moussa Niakhaté (12e) alors que le gardien Dominik Greif a sauvé Lyon plusieurs fois sur des tentatives de Xherdan Shaqiri (26e), Leo Leroy (70e) ou Ibrahim Salah (77e).

Clinton Mata a aussi été déterminant avec des sauvetages devant Ajeti (53e, 64e) et en fin de match, Adam Karabec a détourné un bon tir de Leroy filant au ras du poteau (88) juste avant le coup de grâce de Moreira.