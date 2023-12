L’ode aux femmes de Lyon de la Région des Lumières à Fourvière

Pour sa 3e édition sur la basilique de Fourvière, le festival la Région des Lumières propose un show son et lumière rendant hommage aux femmes et plus particulièrement à des Lyonnaises d’exception.

Quatre jours après la fin de la Fête des lumières organisée par la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes prolonge les festivités à partir de ce jeudi 14 décembre en allumant la lumière et en montant le son sur la colline qui prie, avec un show sur la basilique de Fourvière. Absente de l’édition 2023 de la Fête des Lumières, officiellement en raison de frais de sécurité trop élevés, la basilique prendra donc seule la lumière durant neuf soirées d’ici au 30 décembre.

Un show son et lumière

Pour cette troisième édition hivernale du festival La Région des lumières à Lyon, le conseil régional a une nouvelle fois confié la direction de son illumination aux Allumeurs de Rêve et à Gilbert Coudène, l’un des créateurs de la Fresque des Lyonnais. Après avoir vécu un véritable succès populaire lors de la dernière Fête des lumières, lors de laquelle il s’est attaché à faire vivre cette fresque, Gilbert Coudène propose cette fois un tout nouveau mapping sur Fourvière, jouant avec la 3D et surtout le son. "On a mis le son et la musique devant et essentiellement le chant a cappella avec des voix de femme. C’est un peu l’ode à Notre-Dame et aux autres dames", confie celui qui aime à se présenter comme un "artisan" des lumières.

"C’est un peu l’ode à Notre-Dame et aux autres dames" Gilbert Coudène, Les Allumeurs de Rêve

Intitulé Fourvière en voix, ce spectacle en neuf tableaux fait la part belle aux voix féminines avec une bande son qui mêle les œuvres de grands compositeurs du répertoire classique comme Verdi et Puccini avec de l'opéra, mais aussi du jazz vocal ou encore des chants sacrés. L'illumination se termine d'ailleurs en apothéose par une puissante interprétation féminine de "Nessun dorma" qui reste longtemps dans la tête en redescendant de Fourvière.

L'effet "Wahou" au rendez-vous

Comme lors deux premières éditions du festival à Fourvière, des Vierges Marie du monde entier situées dans la crypte de la basilique sont mises en lumière, mais cette fois elles côtoient des dames qui ont marqué Lyon. Les spectateurs pourront ainsi voir apparaître les visages de Sainte Blandine, mais aussi de "femmes moins connues, mais qui ont eu un rôle à jouer. Pendant la Résistance par exemple, avec Daisy Georges-Martin qui apparaît avec son petit sac rouge vif dans lequel elle transportait des documents. On parle aussi de Élise Rivet qui va prendre la place d’une femme et son enfant et être déportée […]. Il y a Notre-Dame, mais il y a d’autres dames", insiste Gilbert Coudène.



































Très coloré, parfois floral, le mapping proposé par les Allumeurs de Rêve impressionne une nouvelle fois et trouve même le moyen de surprendre en recouvrant la basilique de Fourvière de bronze liquide. Effet "Wahou" garantie, ce qui, en toute subjectivité, a selon nous parfois manqué pendant cette édition 2023 de la Fête des lumières. On ne vient pas pour chanter comme en 2022 sur le karaoké géant organisé sur la place des Terreaux avec le Grand Mix, mais on repart avec des images flamboyantes dans les yeux.

Du 14 au 30 décembre, les jeudis, vendredis et samedis, de 18h30 à 21h30.