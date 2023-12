SCPI Online nouveau domaine d’expertise par Fiducial

Suite à la création de la 1ère SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) en 1967, cette classe d’actifs immobiliers n’a cessé de croître sur les dernières décennies. La place de marché SCPI Online, née en 2013 et composée d’experts, a pour objectif d’accompagner les investisseurs dans leur placement dans toutes les Sociétés Civiles de Placement Immobilier disponibles sur le marché.

SCPI Online place de marché en ligne depuis 2013

SCPI Online est une marketplace proposant toutes les SCPI disponibles sur le marché. Son équipe d’experts en gestion de patrimoine accompagne tous les investisseurs, des plus novices aux plus aguerris. L'objectif est de leur proposer l’investissement qui correspond le mieux à leurs besoins en fonction de leur profil investisseur.

Créée en 2013 à Paris, c’est en 2022 que SCPI Online fait son entrée dans le Groupe Fiducial, fort de ses 40 ans d’expertise dans le domaine et dirigé par Christian Latouche.

Les deux entités affirment ainsi leur volonté de répondre à des besoins bien présents chez les investisseurs en mettant à disposition des équipes qualifiées et spécialisées au profit d’investisseurs de tout horizon.

Les besoins auxquels répondent les SCPI :

La valorisation ou la diversification d’un capital

La préparation d’une retraite future

La génération de revenus complémentaires

La préparation à la transmission de patrimoine

La recherche d’investissements éthiques

Réduction d’impôts

Des services d’accompagnement et d’achat en SCPI

L’objectif principal de SCPI Online est de vous accompagner, à chaque étape de votre investissement dans une ou plusieurs SCPI du marché en vous proposant de nombreux services sur sa plateforme.

Comprendre

Retrouvez en ligne de nombreuses informations pour tout comprendre sur les SCPI comme son fonctionnement, les différentes catégories existantes, le lexique, la fiscalité, les avantages, les risques, les frais etc.

Se renseigner

Vous avez également la possibilité de consulter la fiche dédiée à chaque SCPI. Sur ces dernières, vous retrouverez des informations telles que le taux de distribution, la capitalisation, le prix de la part, une description des investissements réalisés, des avis d’experts ou encore des bulletins d'informations trimestriels à télécharger gratuitement.

S’informer

Grâce à la section “actualités”, notre équipe d’experts sélectionne et partage les dernières informations au sein du marché des SCPI sur le plan national et international.

Comparer

SCPI Online vous propose de comparer les différentes sociétés directement en ligne ou avec l’aide d’un expert.

Simuler

Une fois les SCPI potentielles à un futur investissement identifiées, accédez au simulateur en ligne vous permettant de vous projeter sur la viabilité de votre projet.

Acheter

SCPI Online vous accompagne dans toutes les étapes de l’achat en SCPI. Prenez contact avec un expert, définissez ensemble votre projet et procédez à l’achat de parts en toute sérénité. Nous solliciter vous permet d’investir sans coûts supplémentaires en bénéficiant d’une expertise claire et d’informations transparentes et objectives.

S’informer sur les SCPI pour en mesurer les risques

Si les SCPI vous intéressent, téléchargez gratuitement le guide SCPI proposé par le site scpi-online.com.

Avertissement

Les produits ou placements comportent des avantages et des risques à prendre en compte.

Avant toute prise de décision, il est important de bénéficier d’un conseil adapté à votre projet et à votre situation financière.