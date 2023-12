À partir du 14 décembre, pendant 15 jours la basilique de Fourvière sera illuminée tous les soirs, du jeudi au samedi, par une création de Gilbert Coudène, dans le cadre du festival la Région des Lumières.

Du 14 au 30 décembre, la façade de la basilique de Fourvière accueillera la troisième édition du festival la Région des Lumières, porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Fondation Fourvière. Comme en 2021 et 2022, la conception du spectacle, qui sera projeté du jeudi au samedi, de 18h30 à 21h30, a été confiée aux Allumeurs de Rêve, autrement dit à Gilbert Coudène, l’un des créateurs de la Fresque des Lyonnais.

Découvrez en avant-première la troisième édition de la région des Lumières sur la basilique de Fourvière à #Lyon. Un spectacle de Gilbert Coudène, l’un des créateurs de la Fresque des Lyonnais 🧵 pic.twitter.com/leq1sJ8WwT — Lyon Capitale (@lyoncap) December 12, 2023

Les dames de Lyon à l'honneur

Pour cette troisième édition, les visiteurs pourront découvrir un tout nouveau spectacle, mettant à l'honneur, comme lors deux premières éditions des Vierges Marie, mais plus généralement les Dames qui ont marqué Lyon. Parmi les neufs tableaux projetés lors de ce show son et lumière d’une vingtaine de minutes, les spectateurs pourront voir apparaître les visages de lyonnaises qui ont marqué l’histoire, de Sainte Blandine, à la religieuse et résistante Elise Rivet en passant par Daisy Georges-Martin, une autre résistante restée dans l’ombre.

Intitulé Fourvière en voix, ce spectacle fait également la part belle aux voix féminines avec une bande son qui mêle les œuvres de grands compositeurs du répertoire classique comme Verdi et Puccini avec de l'opéra, mais aussi du jazz vocal ou encore des chants sacrés. Une illumination spectaculaire qui se termine en apothéose par une puissante interprétation féminine de "Nessun dorma".

Dans le diaporama ci-dessous, nous vous faisons découvrir certains des tableaux présentés ce mardi soir en avant-première :