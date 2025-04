Quais du Polar : 100 000 festivaliers et 400 000 euros de livres vendus à Lyon

La 21e édition du festival international Quais du Polar s'est tenu ce weekend à Lyon. Une édition 2025 qui a accueilli 100 000 visiteurs.

Les organisateurs du festival Quais du Polar ont le sourire. Ce weekend à Lyon, le festival international de littérature a accueilli pendant trois jours 100 000 festivaliers et festivalières. Un chiffre équivalent à l'année précédente qui ravit les organisateurs de l'évènement.

"Dans un contexte morose pour la culture, en particulier le livre et la lecture, c’est donc avec un intense sentiment de satisfaction que l’équipe organisatrice tire un bilan plus que positif du festival 2025" expliquent-ils. Plus de 250 évènements ont été organisés un peu partout dans la métropole de Lyon durant les trois jours.

"Les libraires indépendants partenaires du festival ont, eux aussi, le sourire : leur chiffre d’affaire est en nette hausse avec 400 000 euros de ventes de livres sur le week-end" complète l'organisation dans un communiqué de presse.

A l'honneur cette année, la thématique des frontières a rencontré son public montrant que "le polar est indispensable pour mieux comprendre la société, son actualité et son avenir". Au total, 125 auteurs et autrices de 17 nationalités étaient présents au cours du festival.

Quais du Polar donne dès à présent rendez-vous pour l'édition 2026 qui se tiendra les 3, 4 et 5 avril 2026.