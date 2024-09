Parmi les collectivités où l’impôt moyen sur le revenu par foyer fiscal est le plus élevé, on retrouve cinq communes de l’agglomération lyonnaise.

Le Figaro s’est penché sur les chiffres de l’année dernières permettant de dresser la carte de France des communes dont les habitants payent le plus d’impôt. Si Paris reste la ville en haut du podium, avec 14 de ses 20 arrondissements dans le top de la contribution à l’impôt, les banlieues les plus aisées des grosses agglomérations sont aussi représentées dans le classement des 50 communes où l'impôt sur le revenu est le plus important.

Cinq communes du Rhône figurent dans le palmarès des 50 communes où l'on paye le plus

Dans le Rhône, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Charbonnières-les-Bains et Limonest font partie des cinq communes les plus fiscalisées.

Source : Données chiffrées du Figaro.

Toujours selon les données du Figaro, les 10 % les plus aisés payent 76 % du total. La proportion était de 73% pour les revenus perçus en 2020, puis 75% en 2021. D'après la Direction générale des Finances publiques (DGFIP), les Français les plus aisés sont ceux qui perçoivent un revenu mensuel supérieur à 2 740 euros.

