Lyon : comment le réseau TCL va se réorganiser autour de Bellecour et Cordeliers

À partir de l'été 2025, le réseau TCL en Presqu'île de Lyon va se réorganiser autour de deux pôles, à Bellecour et Cordeliers.

Mercredi 4 septembre le président de Sytral Mobilités et de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a présenté la réorganisation du réseau TCL en Presqu'île dans le cadre de projet de Zone à trafic limité, "Presqu'île à vivre". Outre la création de deux nouvelles lignes de bus, l'une reliant Flachet à la Cité internationale en passant par la Part-Dieu, l'autre reliant Rillieux-la-Pape à Cordeliers, le réseau de bus sera réaménagé autour de deux pôles : Cordeliers et Bellecour.

Lire aussi : Lyon : deux nouvelles lignes de bus sur le réseau TCL à l'été 2025

Suppression des bus rue de la République, qui circuleront quais de Saône et rue Grenette

Avec notamment pour objectif de sécuriser les déplacements piétons rue de la République, où un accident avait coûté la vie à une jeune fille en 2019, mais également les abords de la place des Terreaux où les bus circulent dans des rues étroites, les lignes C3, C13, C14 et C18 circuleront sur les quais de Saône, avant d'emprunter la rue Grenette qui leur sera réservée.

La réorganisation des bus en Presqu'île de Lyon.

"Ce parcours permettra d'améliorer la fiabilité des lignes", assure Bruno Bernard. 72 bus passeront chaque heure dans la rue Grenette, contre 1 000 véhicules avant sa fermeture. Le secteur Cordeliers sera ainsi réaménagé temporairement dans un premier temps à l'été 2025, avec une restructuration plus complète prévue pour un éventuel second mandat des écologistes.

Le bus en Presqu'île

- 32 lignes de bus, dont neuf lignes fortes

- 64 000 voyageurs empruntent chaque jour la ligne C3

- 900 bus empruntent chaque jour la rue de la République

- Le métro reste prépondérant, représentant 84 % de l'usage du réseau TCL en Presqu'île

- 72 bus circuleront chaque heure rue Grenette

À Bellecour, les bus ne circuleront plus autour de la place, qui sera coupée en deux avec un pôle Ouest et un pôle Est avec deux minutes de marche à ajouter pour effectuer une correspondance entre deux lignes. Selon Sytral mobilités, cette nouvelle configuration "permettra par ailleurs d'éviter les interruptions et déviations liées aux évènements et manifestations, évalués à une cinquantaine de jours par an". Elle libèrera surtout une voie de circulation pour permettre l'insertion de la Voie lyonnaise n°12 au nord de la place.

L'offre de proximité est par ailleurs modifiée. Le terminus de la navette S6 qui relie Hôtel de Ville à la Croix-Rousse est repositionné au plus proche d'Hôtel de Ville où 60 % des montées y sont enregistrées. Les itinéraires des lignes S4 et S12 sont quant à eux redessinés pour renforcer la desserte de la Croix-Rousse. La ligne 19 effectuera par ailleurs son terminus à Saint-Paul et un nouvel arrêt sera ajouté quai Saint-Vincent pour assurer la correspondance avec les lignes fortes.