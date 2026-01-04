Météo : une journée sous le soleil, mais glaciale ce dimanche à Lyon 

La journée s’annonce une nouvelle fois ensoleillée mais particulièrement froide avec seulement 1 degré attendu ce dimanche après-midi à Lyon.

C’est un froid très hivernal qui est attendu ce dimanche 4 janvier à Lyon. Ce dernier est très marqué ce matin avec du brouillard et des nuages bas, tandis que le mercure indique -4 degrés. Le froid est notamment accentué par une brise d’environ 15km/h en provenance du Nord.

Le vent persistera au cours de la journée et permettra au ciel de se dégager, laissant place à un après-midi plus lumineux sur l’ensemble du territoire. Les températures resteront glaciales avec seulement 1 degré attendu.