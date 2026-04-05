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Afonso Moreira (à gauche) et Marius Louer (à droite) lors d’Angers SCO – Olympique Lyonnais ce dimanche 5 avril. (Photo by Eddy Lemaistre/Icon Sport via Getty Images)

Ligue 1 : dans une triste rencontre, l’OL bute sur Angers SCO et s’éloigne du podium

  • par Corentin Lucas

    • L’Olympique Lyonnais se rendait dans le Maine-et-Loire pour défier Angers SCO ce dimanche 5 avril à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Les Rhodaniens n’ont pu faire mieux qu’un nul (0-0) et s'enfoncent dans la crise sportive.

    Ce dimanche 5 avril marquait le retour de l’Olympique Lyonnais après deux dernières semaines marquées par la trêve internationale. Pour cette 28e journée de Ligue 1, les Gones, 5es avant la rencontre, se déplaçaient sur la pelouse du SCO d’Angers, 12e du championnat.

    Un match avec un énorme enjeu pour l’OL, qui devait sortir la tête de l’eau après avoir enchaîné une 8e opposition sans victoire (toutes compétitions confondues) pour toujours espérer remonter sur le podium.

    Malgré une première période nettement à l’avantage des hommes de Paulo Fonseca, aucun but n’a pu être inscrit par l’armada offensive alignée. Pas même par Afonso Moreira, bien en jambes ce dimanche après-midi.

    Le seconde mi-temps a été bien plus laborieuse, en témoigne la sortie sur blessure de Pavel Sulc à la 55e minute. Le réveil lyonnais n'est venu qu'à 10 minutes de la fin, mais n'a pas suffit à se défaire des Angevins. Une prestation encore insuffisante pour espérer une place en Ligue des Champions la saison prochaine.

    L’Olympique Lyonnais ne repart du stade Raymond-Kopa qu’avec un seul petit point et reste 5e, à deux points de la 3e place du LOSC. Cap désormais sur la réception de Lorient au Groupama Stadium, dimanche 12 avril à 20h45.

    Lire aussi : Botafogo attaque l’OL en justice et réclame plus de 125 millions d'euros

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