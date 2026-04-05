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Laurine HANNEQUIN of Strasbourg during the Women’s french cup, semi-fianl match between Strasbourg and Lyon at Parc des Sports Molsheim on April 5, 2026 in Strasbourg, France. (Photo by Kevin Clement/Icon Sport via Getty Images)

L’OL Lyonnes corrige Strasbourg et se hisse en finale de la Coupe de France !

  • par Corentin Lucas

    • Après avoir remporté la première édition de la Coupe de la Ligue à Abidjan le 15 mars dernier et s’être qualifiées dans le dernier carré de la Ligue des champions ce jeudi 2 avril, les Fenottes ont conquis Strasbourg ce dimanche 5 avril.

    L’OL Lyonnes veut tout rafler cette saison ! Au terme d’une rencontre totalement maîtrisée, les joueuses de Jonatan Giraldez repartent de Strasbourg avec un 6-0 et surtout une qualification pour la finale de la Coupe de France. 

    Le match a rapidement tourné en faveur de Lyon avec l’ouverture du score inscrite dès la 3e minute de jeu par Svava, puis le break deux minutes plus tard par Katoto sur corner. S’en est suivie deux pénalties transformés par la capitaine Wendie Renard (30e minute) et Katoto (45e), un but d’Ada Hegerberg sur un centre (34e), et une frappe de loin de Schrader (74e) pour conclure la promenade dominicale.

    Rendez-vous donc le 9 mai prochain pour une finale qui s’annonce épique face aux rivales du Paris-SG, vainqueures du Paris FC ce samedi. À noter que les Fenottes n’ont plus soulevé ce trophée depuis 2023.

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