Ligne SNCF Lyon–Saint-Étienne : la grève des aiguilleurs suspendue

  par La Rédaction

    • Après plusieurs semaines de perturbations, les aiguilleurs de l’étoile stéphanoise ont levé leur préavis de grève. Mais le syndicat SUD Rail prévient : le conflit est loin d’être clos.

    Depuis la mi-juillet, le trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne était régulièrement perturbé par un mouvement social des aiguilleurs, mobilisés pour dénoncer leurs conditions de travail. Lundi matin, SUD Rail a annoncé la levée du préavis de grève, à la suite d’un vote des agents.

    Si la reprise du trafic devrait soulager les voyageurs, le syndicat reste ferme. Dans un communiqué, il fustige "l’attitude de la direction Réseau SNCF qui a joué tout l’été au jeu du pourrissement" et estime que les propositions obtenues ne sont que "des palliatifs".

    Aucune solution durable n’ayant été trouvée, de nouvelles actions ne sont pas exclues.

