TER entre Lyon et Saint-Etienne : la Région hausse le ton face à SNCF Réseau

    • Depuis la mi-juillet, un mouvement social perturbe fortement la circulation des trains entre Saint-Étienne, Givors et Lyon. La Région Auvergne-Rhône-Alpes exige un retour rapide à la normale, alors que la rentrée approche.

    La Région Auvergne-Rhône-Alpes met la pression sur la SNCF à l'approche de la rentrée. Depuis plusieurs semaines, un mouvement social local des aiguilleurs de l’étoile stéphanoise perturbe la circulation ferroviaire entre Saint-Étienne, Givors et Lyon, entrainant une diminution du nombre de TER en circulation.

    "Cette situation n’a que trop duré", martèlent Fabrice Pannekoucke, président de la Région, et Frédéric Aguilera, vice-président aux Transports, dans un communiqué de presse. Tous deux demandent à la direction de SNCF Réseau de résoudre rapidement le conflit social afin de permettre une reprise normale du trafic.

    La Région, autorité organisatrice des transports collectifs en Auvergne-Rhône-Alpes, rappelle que plusieurs axes stratégiques restent affectés par ce mouvement social : la desserte de Firminy, celle de Roanne, mais surtout la ligne Lyon–Saint-Étienne, l’une des plus fréquentées de France avec près de 20 000 voyageurs par jour.

    À quelques jours de la rentrée, l’exécutif régional presse SNCF Réseau de trouver une issue "dès le début de la semaine prochaine" pour "permettre
    aux trains de circuler normalement et aux agents de reprendre le travail.    "

