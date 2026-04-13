Lyon : LFI défend une élue du 8e arrondissement accusée d'avoir filmé ses opposants

Après l’incident impliquant l’élue LFI du 8e arrondissement de Lyon Elisa Ngoudjou, filmant d’autres conseillers malgré leur refus, les Insoumis montent au créneau et dénoncent une campagne de harcèlement.

Les faits remontent au samedi 4 avril. Ce jour-là avait lieu le conseil du 8e arrondissement de Lyon, installant Olivier Berzane en tant que maire. Une séance perturbée par l'élue insoumise, Elisa Ngoudjou. Cette dernière, très active sur TikTok, avait été surprise en train de filmer Barbara Vélon et Charles-Franck Lévy, élus du groupe Cœur Lyonnais, avant d'être recadrée par l'édile.

Une séquence, relatée par nos confrères de LyonMag, qui a fait polémique. Face à cela, le groupe LFI du 8e arrondissement de Lyon a publié un communiqué sur les réseaux sociaux, vendredi 10 avril. "Nous dénonçons les campagnes de diabolisation et de harcèlement dont nous sommes les cibles et tout particulièrement notre élue, Elisa Ngoudjou", peut-on lire. Une vidéo du groupe Génération Aulas réagissant à une publication d'Elisa Ngoudjou est notamment ciblé dans ce communiqué. LFI dénonce notamment un manque de modération : "les commentaires racistes et sexistes s'enchaînent."

"Nous demandons la diffusion des conseils d'arrondissements sur les réseaux sociaux par et pour tous."

En ce qui concerne les faits survenus au conseil d'installation, le groupe d'extrême gauche conteste une possible perturbation de la part de son élue. Et ce, malgré la vidéo et son keffieh porté (emblème des nationalistes palestiniens). "Sa demande (ndlr, Charles-Franck Lévy) de ne pas être filmé a été acceptée par le maire de Lyon 8e, Olivier Berzane, qui a fait valoir son droit de 'garant de la police' pour imposer sa décision'. Il a également interdit à Elisa Ngoudjou de se filmer", tient à préciser LFI.

"Nous refusons que la politique soit réservée à une élite qui en exclut les classes populaires et nous demandons la diffusion des conseils d'arrondissements sur les réseaux sociaux par et pour tous." Les Insoumis du 8e arrondissement vont même plus loin en demandant que le drapeau palestinien soit hissé sur les mairies de Lyon.

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