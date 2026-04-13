Auvergne-Rhône-Alpes : 13 nouveaux centres de ressources territoriaux vont ouvrir en 2026

L’Agence régionale de santé (ARS) va ouvrir 13 nouveaux centres de ressources territoriaux en 2026, portant le dispositif à 43 centres en Auvergne-Rhône-Alpes.

L’Agence régionale de santé (ARS) poursuit son engagement en faveur du "virage domiciliaire". 13 nouveaux centres de ressources territoriaux (CRT) vont en effet voir le jour en Auvergne-Rhône-Alpes cette année afin de mieux accompagner les personnes âgées à domicile et de permettre à chaque département du territoire de bénéficier d’au moins un CRT. La région en comptera bientôt 43, indique l'ARS dans un communiqué ce lundi.

Dans le détail, un centre de ressources territorial permet un accompagnement renforcé à domicile, plus de solutions pour sécuriser et adapter les logements des personnes accompagnées afin d’éviter des hospitalisations ou une entrée en établissement non souhaitée, une meilleure coordination des professionnels (médecins, infirmiers, aides à domicile), ainsi qu’un soutien renforcé aux aidants.

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