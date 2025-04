La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio. (Photo Benjamin Guillot-Moueix / Hans Lucas via AFP)

L'État a investi 51,1 milliards d'euros en Auvergne-Rhône-Alpes au cours de l'année 2024 pour soutenir des projets ou entreprises locales.

Selon les chiffres de la DRFIP, 51,1 milliards d'euros ont été investis par l'État en Auvergne-Rhône-Alpes lors de l'année 2024. "L’État a maintenu ses engagements financiers" sur le territoire, assure dans un communiqué la préfète de région Fabienne Buccio. Parmi ces milliards, plus de 700 millions d'euros ont été attribués à 330 entreprises locales pour l'innovation et la compétitivité économique, dans le cadre du plan d'investissements France 2030 pour favoriser la réindustrialisation.

Près de 300 millions d'euros, à travers le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT), les dotations de soutien au développement et le Fonds vert, ont été investis pour le développement local et l'accompagnement des collectivités. 100 millions d'euros l'ont été pour la formation des publics "qui ont le plus besoin pour l'accès à l'emploi", explique la préfecture d'Aura. Cela a permis de soutenir l'accès à la qualification par la formation de plus de 30 000 personnes cumulant des freins à l'emploi.

"L’État continuera de jouer son rôle", promet la préfète

Les projets de décarbonation des mobilités et de désenclavement des territoires ont été financés à hauteur de 490 millions d'euros, dont 60 millions pour les études d'avant-projet des accès français au tunnel transfrontalier du Lyon-Turin. Aussi, en matière d'environnement et de transition énergétique, 1,3 milliard d'euros d'investissement a été enregistré à l'échelle régionale.

"Il (le bilan d’activité) illustre la volonté de l’État de maintenir une présence forte auprès des habitants d’Auvergne- Rhône-Alpes, à leur service. En 2025, malgré un contexte budgétaire contraint, l’État continuera de jouer son rôle aux côtés de tous ceux qui œuvrent pour le bien commun", souligne enfin Fabienne Buccio.

