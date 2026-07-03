Météo : une journée globalement ensoleillée et 30 degrés attendus ce vendredi

Ce vendredi 3 juillet s’annonce, une fois de plus, ensoleillé à Lyon. 33 degrés sont attendus, tandis qu’un vent du Nord fera son arrivée dans l’après-midi.

Nouvelle journée sous le soleil à Lyon. Ce vendredi 3 juillet au matin, le ciel est globalement dégagé, bien que quelques nuages soient visibles. Côté mercure, il fait 21 degrés.

Peu de changement est attendu dans l’après-midi, tandis qu’il fera 33 degrés. Un léger vent du nord fera toutefois son apparition. Des rafales de vent pouvant grimper jusqu’à 50 km/h pourront aussi être enregistrées.