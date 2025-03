Le nouveau Only Lyon est visible depuis le périphérique lyonnais, à côté du musée des Confluences. (@Only Lyon)

Dégradée par de nombreux tags, la grande sculpture Only Lyon, installée depuis dix ans à proximité du musée des Confluences, est désormais flambant neuve.

À l'occasion de son quinzième anniversaire, la sculpture Only Lyon située près du musée des Confluences a fait peau neuve. Exit les grandes lettres rouges et blanches, taguées et dégradées depuis leur installation au sud de Lyon en 2015. Place désormais à une sculpture originale, "aux couleurs volontairement saturées pour une touche pop et dynamique", détaille l'Office de tourisme et des congrès de la Métropole de Lyon.

Pour donner un coup de neuf à cette sculpture de 20 mètres, ce dernier s'est joint à l'association Anamorphose et au street-artiste lyonnais Kalouf. Ainsi, pendant trois jours, des jeunes en situation de handicap de la Fondation Ove ont participé à la réalisation de cette œuvre. Elle a finalement été inaugurée jeudi 13 mars.

"Cette sculpture est devenue un véritable emblème de notre territoire auquel nombre de lyonnais sont très attachés . En lui offrant une nouvelle identité artistique, nous renforçons son attractivité tout en valorisant la créativité et l’inclusion sociale", partage Virginie Carton, directrice d'Only Lyon.

Lire aussi : Au musée des Beaux-Arts de Lyon, une nuit autour du baroque le 11 avril