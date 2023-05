Les trois infos à retenir du mercredi 17 mai à Lyon

Les prix du stationnement qui évoluent, un suspect interpellé dans l'affaire du meurtre du tacos à Villeurbanne et une saisie record de stupéfiants par la police judiciaire… Quotidiennement, Lyon Capitale sélectionne trois informations qui ont marqué la journée.

Mise en place d'une surtarification pour les propriétaires de SUV, interpellation d'un suspect dans l'affaire du meurtre d'un employé d'un fast-food de Villeurbanne et la police judiciaire qui se félicite de quatre saisies de drogue exceptionnelles en une semaine. Lyon Capitale vous résume les informations qui ont marqué la journée.

Les propriétaires de SUV devront payer plus pour stationner à Lyon

D’ici 2026, à Lyon les propriétaires de véhicules plus encombrants devront payer plus cher pour stationner dans les rues de la ville. Concrètement, les zones tempo et presto, qui partagent aujourd’hui la grille du stationnement à Lyon, seront abandonnées pour laisser place à une zone unique, au sein de laquelle seront proposées trois tarifications aux résidents et aux visiteurs

La Ville de Lyon va revoir sa politique de stationnement. (Photo Hadrien Jame)

Pour les résidents, le tarif unique de 20 € par mois laissera demain place à trois tarifs mensuels : réduit à 15 €, standard à 30 € et majoré à 45 €. Le tarif majoré sera notamment appliqué aux propriétaires de véhicules particulièrement lourds.

Un suspect interpellé dans l'affaire du meurtre au "Chamas tacos" de Villeurbanne

Un homme assurant être l'auteur du meurtre d'un employé d'une chaîne de restauration rapide a été interpellé mardi 16 mai par la police judiciaire. l'homme est un toxicomane, âgé de 23 ans confirme le parquet, qui aurait appelé le 18 en expliquant qu'il avait paniqué mais n'avait pas l'intention de tuer l'employé du fast-food.

Chamas Tacos de Villeurbanne. (Google Streetview)

"C'est évidemment un grand soulagement pour la famille parce qu'une personne dangereuse a été mise hors d'état de nuire et ça permettra de mettre un nom sur l'auteur", a expliqué à Lyon Capitale, Me David Metaxas, le conseil de la famille de la victime.

Une semaine de saisies intensives à la brigade des stups de la PJ

Les enquêteurs de l'office antistupéfiants de la police judiciaire lyonnaise ont saisi l'équivalent de 8,3 millions d'euros de stupéfiants en une semaine. Douze personnes, impliquées dans quatre trafics distincts ont été interpellées au cours de plusieurs opérations dont neuf ont été écrouées et trois placées sous contrôle judiciaire.

Photo d'illustration.

Au total, ce sont près de 910 kg de résine de cannabis, 14 kg de cocaïne et 4 kg d'héroïne qui ont été saisis.

