Un jeune homme de 16 ans a pris une balle dans la tête après un règlement de compte sous fond de trafic de drogue.

L’utilisation d’arme à feu dans un règlement de compte a plongé un adolescent dans un coma artificiel. Les faits se sont déroulés, mardi 16 mai en milieu d’après-midi. Arrivés sur place quelques minutes après la fusillade au niveau de l’avenue Jean-Cage dans le quarter des Minguettes, les secours n’ont trouvés aucun signe de tireurs ou de blessés, le calme semblait être revenu. Malheureusement, un peu plus loin dans une poubelle, une veste recouverte de sang avait été retrouvée.

Un jeune de 16 ans blessé au visage

La découverte de cet habit laisse penser que la fusillade a provoqué un blessé. Dans la même journée, un adolescent de 16 ans est arrivé à l’hôpital avec une grave blessure au niveau de la tête. La victime a été conduite par ses proches à la suite de la fusillade et a directement été opérée dans un premier et plongée dans un second temps dans un coma artificiel rapporte Lyonmag.

Selon les premiers éléments, le règlement de compte serait dû à une guerre de territoire sous fond de trafic de drogue. Toujours selon Lyonmag, le véhicule d’où seraient partis les coups de feu aurait été retrouvé quelques kilomètres plus loin au niveau de la commune de Feyzin. Dans la continuité, une enquête a été ouverte, pour essayer d’interpeller les individus à l’origine de cette fusillade.