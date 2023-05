Plus de 8,3 millions d'euros de drogues saisis en une semaine par la PJ de Lyon

Les enquêteurs de l'office antistupéfiants de la police judiciaire lyonnaise ont saisi l'équivalent de 8,3 millions d'euros de stupéfiants en une semaine.

C'est en l'espace d'une semaine seulement que l'office antistupéfiants de la police judiciaire est parvenu à saisir l'équivalent de plus de 8,3 millions d'euros de stupéfiants. Douze personnes, impliquées dans quatre trafics distincts ont été interpellées au cours de plusieurs opérations dont neuf ont été écrouées et trois placées sous contrôle judiciaire.

910 kg de résine de cannabis

Au total, ce sont près de 910 kg de résine de cannabis, 14 kg de cocaïne et 4 kg d'héroïne qui ont été saisis. La première prise a été effectuée le 5 mai, en interceptant à Givors les chauffeurs de deux véhicules remontant d'Espagne par la A7. La fouille du véhicule principal a permis de mettre la main sur 382 kg de résine de cannabis conditionnés dans 11 valises. Les deux mis en cause, originaires de Perpignan ont été mis en examen.

Le 8 mai, au terme d'une enquête débutée en janvier 2023, deux trafiquants de l'agglomération lyonnaise et deux transporteurs du nord de la France ont été interpellés en périphérie lyonnaise. 14 kilogrammes de cocaïne, quatre armes, un gilet pare-balles, une centaine de munitions, un véhicule, deux montres de luxe, 28 330 € en espèces et 34 590 € sur des comptes bancaires sont saisis. Déférés le 11 mai, trois sont mis en examen et écroués tandis que le quatrième est placé sous contrôle judiciaire.

12 personnes mises en cause

Les 11 et 12 mai, les enquêteurs parviennent également à démanteler un réseau d'écoulement d'héroïne de l'agglomération lyonnaise. Ils interpellent ainsi la tête du réseau et l'une de ses nourrices. Les perquisitions à leurs domiciles amènent

les saisies de 4 kg d’héroïne, 90 g de cocaïne, 1,5 kg de produit de coupe, 12 695 € en numéraires, deux presses hydrauliques, du matériel de conditionnement, et une berline allemande. Le 12 mai, deux complices sont encore interpellés. Les quatre mis en cause ont été déférés le 15 mai. Deux sont incarcérés et deux, impliqués à un moindre degré dans le trafic, sont placés sous contrôle judiciaire.

Enfin, les enquêteurs clôturent la semaine par l’interception le 12 mai en soirée dans la Drôme, sur l’autoroute A7, d’un convoi remontant de la péninsule ibérique en direction de l’agglomération lyonnaise, composé d’une berline pilotée par un malfaiteur lyonnais bien connu "ouvrant la route" à un fourgon équipé d’une cache aménagée, conduit par un ressortissant espagnol, dont la fouille, en fond de remorque, révèle la présence de 15 valises "marocaines" contenant 527 kg de résine de cannabis. Les deux mis en cause, déférés le 16 mai, ont été écroués.