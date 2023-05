Sandrine Runel, adjointe aux solidarités à la Ville de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono. Elle revient sur l'expulsion des prostituées à Gerland, décidée par la Préfecture contre l'avis de la municipalité.

Depuis la rentrée 2022, la présence de camionnettes de prostituées à Gerland était vivement critiquée par les parents dont les élèves pratiquent des activités sportives à la plaine des Jeux. La Ville de Lyon se refusait à les chasser. La Préfecture a repris la main le 3 mai en publiant un arrêté et en enlevant les camionnettes dès le lendemain. Une décision justifiée par la prochaine tenue de la Coupe du Monde de rugby à Lyon. "La Préfecture nous avait demandé de prendre cet arrêté et nous l'avions refusé. Nous avons conscience que la pratique de la prostitution dans cette zone permet aux associations de mieux les accompagner et de sécuriser les personnes prostituées qui sont victimes de vols et d'agressions. Etre regroupées les sécurisait", regrette Sanrdine Runel, adjointe à la Ville de Lyon en charge des Solidarités.

L'arrêté court jusqu'à la fin de la Coupe du Monde de rugby et l'élue socialiste ne s'opposerait pas à un retour des camionnettes à son terme. Elle revient aussi sur la décision de la Ville de ne pas faire payer la fourrière pour les camionnettes chassées par la Préfecture.