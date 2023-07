La patinoire Baraban fait peau neuve cet été à Lyon

La Ville de Lyon profite des vacances scolaires estivales pour mener 250 chantiers sur ses équipements publics, à l'instar de la patinoire Baraban. Le but ? Minimiser le coût énergétique de ces bâtiments.

Chaque été, la Ville de Lyon profite des vacances scolaires pour poursuivre les travaux d'entretien sur ses équipements publics. Avec un budget de sept millions d'euros, les investissements réalisés répondent notamment à quatre enjeux : l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, l'aménagement des bâtiments aux usages, la conservation des bâtiments, ainsi que les économies d'énergies, précise la municipalité.

La patinoire Baraban bientôt "100% électrique"

En marge des travaux d'été concernant les installations thermiques, comme au gymnase Genety, la patinoire Baraban, dans le 3e arrondissement, va faire peau neuve dès la rentrée. Grâce aux travaux lancés depuis la fermeture de la patinoire le 24 avril, la Ville entend réduire par deux la consommation d'énergie de la glace et le chauffage. Avec un budget de 1,8 million d'euros, le fonctionnement de la patinoire devrait, à terme, être 100% électrique. Sur une dalle en béton, la glace sera épaisse de 5 cm et sera rafraîchie jusqu'à -10°c pour permettre aux usagers de profiter d'une glisse parfaite.

"Deux nouvelles pompes à chaleur sont installées pour permettre la circulation de la chaleur et surtout pour récupérer l'énergie. L'objectif est d'être totalement autonome avec ces nouvelles installations", explique Laurence Fayolle, cheffe de projet à la Ville de Lyon, en charge des marchés publics. Les émissions de gaz à effet de serre de cet équipement public devraient ainsi passer de 150 tonnes de CO2 par an à 55 tonnes de CO2 par an.

"On cherche à améliorer le service rendu aux usagers avec une meilleure qualité de glace en plus d'avoir un engagement assez important pour la transition énergétique de la Ville. L’entreprise doit s’engager à obtenir les résultats escomptés sous peine d'être pénalisée", prévient Sylvain Godinot, adjoint au maire, délégué à la transition écologique. Cette année, près de 250 chantiers de ce type seront menés à travers la ville.

