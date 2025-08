Métropole de Lyon : les travaux et perturbations à prévoir sur les routes dès demain

Des travaux vont perturber les routes de la métropole lyonnaise dès demain, lundi 4 août. On fait le point.

Des travaux sur l’A42, A43 et A47

Demain, lundi 4 août, et mardi, la circulation sera interdite sur l’A42 entre 21 heures et 6 heures le lendemain, en direction de Genève, entre le nœud de Croix-Luizet et le nœud des îles, pour des travaux d'entretien. La circulation sera quant à elle réduite demain entre 9 heures et 16 heures sur l’A47 en direction de Saint-Étienne, entre Givors Ouest (diffuseur n°10) et Saint-Martin-la-Plaine (diffuseur n°11), pour des travaux d'entretien.

Sur l’A43, la circulation sera interdite entre 21 heures et 6 heures, en direction de Grenoble, entre le nœud de Manissieux et l'échangeur A43/A432. Elle sera aussi réduite en direction de Lyon, toujours entre le nœud de Manissieux et l'échangeur A43/A432, pour des travaux d'entretien du 4 au 7 août inclus.

